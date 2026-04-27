女優パク・ボヨンが、新ドラマ『ゴールドランド』を通じた新たな変身について語った。4月27日、ソウル永登浦（ヨンドゥンポ）区のコンラッド・ソウルにて、Disney+オリジナルドラマ『ゴールドランド』の制作発表会が開催された。【写真】パク・ボヨンの熱愛説に「周りに『相手が年上すぎ』と」会場にはパク・ボヨンをはじめ、俳優キム・ソンチョル、イ・ヒョヌク、キム・ヒウォン、女優ムン・ジョンヒ、イ・グァンス、そしてキム・