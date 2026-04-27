「居酒屋革命 酔っ手羽」は、2026年4月29日から5月6日までのGW期間中、開店から17時までの時間帯限定で「酔っ手羽 昼飲みセット」を販売する。【画像】昼飲みセット「2種」はこちらラインナップは「昼飲みAセット」と「昼飲みBセット」の2種類。「昼飲みAセット」は、伝説の手羽先3本とメガハイボールが付いて700円。「昼飲みBセット」は、伝説の手羽先3本、食べラーメンマ、生ビールが付いて900円で提供する。対象は新橋店、品川