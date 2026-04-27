国民民主党の榛葉賀津也幹事長が2026年4月24日の定例会見で、元テレビ朝日社員でコメンテーターの玉川徹氏によるユダヤ人をめぐる発言について、疑問を呈した。「ましてやユダヤ人ですよね？」発言が波紋玉川氏は10日放送の報道番組「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）に出演し、米国とイランの協議に米・トランプ大統領の娘の夫・クシュナー氏が出席する方針が示されたことについて、「アメリカ側の協議出席者にいるク