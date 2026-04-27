近年、耳にする機会も増えたリスキリング。やりたい仕事に就くためにはもちろん、これからはスキルを身につけ続けることが重要になるという。学びの一歩を踏み出すために必要な情報をまとめました。キャリアアップや人生の不安軽減にこれからやりたい仕事や明確なキャリアゴールのために必要なスキルを分析し、実際に学んで身につけていくリスキリング。「転職に限らず、たとえ同じ社内であっても、職種が少し変わるなど仕事が変わ