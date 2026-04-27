【ドラゴンボール S.H.Figuarts Miniature Collection2】 5月第3週より発売予定 価格：1回500円 バンダイは、カプセルフィギュア「ドラゴンボール S.H.Figuarts Miniature Collection2」を5月第3週より発売する。価格は1回500円。 本商品は「S.H.Figuarts ドラゴンボール」シリーズを箱入りのミニチュアフィギュア化したカプセルトイ第2弾。パッケ