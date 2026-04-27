ドジャース・大谷翔平投手の次回登板が、本拠地で28日午後7時10分（日本時間29日午前11時10分）開始のマーリンズ戦に決まった。デーブ・ロバーツ監督が26日（同27日）に明らかにした。ここまで4試合の登板で防御率0・38と抜群の安定感を誇る大谷は、今季初の中5日での登板で3勝目を狙う。