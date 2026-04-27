グローバルボーイズグループ「JO1」の大平祥生さんが「JO1としての活動を終了」することを、所属事務所の「LAPONEエンタテインメント」が公式サイトで公表しました。大平祥生さんに関しては、去年１０月、「LAPONEエンタテインメント」から「弊社の規定に反する事案が発覚」したとして「当面の間、活動を休止することとします」と公表されていました。 【写真を見る】【 JO1・大平祥生 】５月で「JO1としての活動を終了」