短編小説の名手として知られる作家の阿刀田高さん。妻を看取り、現在は都内でひとり暮らしをしています。閑静な住宅街にある自宅に伺い、日常を覗いてみると――（構成：篠藤ゆり撮影：木村直軌）【写真】今は便利なものがたくさんある、と台所に立つ阿刀田さん* * * * * * *焦らずゆっくり自分のことは自分で今年1月、91歳になりました。ひとり暮らし歴は4年目ですが、まぁ、なんとかやっています。朝は6時頃に起きて、朝食の用