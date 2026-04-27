◇MLB アストロズ 7-4 ヤンキース(日本時間27日、ダイキン・パーク)この日34歳の誕生日を迎えたヤンキースのアーロン・ジャッジ選手がバースデーホームランとなる10号ソロを放ちました。7点を追いかけるヤンキースは6回、2アウトランナーなしの場面でこの日まだヒットがなかったジャッジ選手に打席が回ります。ジャッジ選手はアストロズ先発のスペンサー・アリゲッティ投手が2球目に投じたスライダーをとらえ、打球はスタンドへ。