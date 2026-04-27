歌手酒井法子（55）が26日、東京・丸の内コットンクラブでライブ「ドント・ディスターブ・ビジー・ウィアウ・サムワン・スペシャル」を開いた。「ALL RIGHT」、「私だけでいて」、「あなたが満ちてゆく」、「碧いうさぎ」など全11曲を熱唱した。シャンパンゴールドのドレスで登場した酒井は「とてもいい季節ですね。すてきな時間をすごしてくれたら。1曲、1曲、じっくりと歌っていきます。楽しんでいってください」とあいさつ。「