女性の人生すごろくのあがりは「奥さま」だけじゃない――。誰かの妻として生きるという「当たり前の道」を外れた女性２人が明治の日本で看護の道を切り拓く。連続テレビ小説『風、薫る』（総合、毎週月曜〜土曜午前８時ほか）は、看護師という職業の確立に貢献した大関和と鈴木雅をモチーフにしたバディドラマ。見上愛さん演じる一ノ瀬りんと、上坂樹里さん演じる大家直美の2人が、看護婦養成所で共に学び、患者や医師との向き合