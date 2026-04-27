タレントの中川翔子さんは4月26日、自身のInstagramを更新。双子の息子たちの成長した様子を公開しました。【写真】双子の成長した姿「かわいい！しょこたんそっくり」中川さんは「ふたごたちが、ハイハイとおすわりが上手になってきておいで！と手をたたくと2人とも、来るようになりました！かわいい〜めちゃくちゃかわいい」とつづり、17枚の写真を投稿。双子を両腕で抱っこした姿や、双子それぞれの顔がアップになった写真な