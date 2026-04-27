TVアニメ「葬送のフリーレン」の世界から、フリーレンとミミックの“例の組み合わせ”が、ミニサイズぬいぐるみになって登場。株式会社ムービックが手がける新商品で、現在は全国のアニメイト、アニメイトオンラインショップ、ムービック通信販売などで予約受付中。価格は各税込3300円で、発売は2026年8月21日頃が予定されています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】8月に発売されるのは、「ミニフリーレンぬ