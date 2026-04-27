現地メディアによると、アゼルバイジャンの主権財産基金であるアゼルバイジャン国家石油基金（SOFAZ）は今年第1四半期に22トン以上の金を売却しました。同基金が2012年に金の買い増しを開始して以来、金準備を減少させたのは初めてです。アゼルバイジャン国家石油基金が23日に発表した四半期報告書によると、同基金は今年第1四半期、ポートフォリオに占める金の割合を昨年末の38．2％から35．6％に引き下げました。つまり、同基金