27日午前、美郷町六郷でクマ1頭が目撃されました。付近には六郷小学校があり警察が注意を呼びかけています。大仙警察署の調べによりますと27日午前10時5分ごろ、美郷町六郷字白山の町道で道路を横断するクマ1頭を、車で通りかかった横手市の男性が目撃しました。クマの体長は約70センチです。六郷小学校まで約250メートルの場所で、国道13号に面した地域です。この地域にはコンビニエンスストアや放課後児童クラブなどもあり