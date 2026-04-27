俳優の山下智久さんは4月26日、自身のInstagramを更新。DIORのイベントに参加した際の写真を披露しました。【写真】山下智久、胸元ざっくりなスーツ姿「セクシーDior山P素敵」山下さんは「行ってきます」とつづり、13枚の写真を投稿。1〜3枚目の写真は、同ブランドのロゴが輝く会場で、デニムのダブルスーツに身を包んだ姿です。インナーを合わせない“ノーシャツ”の着こなしで、ざっくりと開いた胸元が目を引きます。4〜6枚目で