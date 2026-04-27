Image: YAMAHA ヤマハが「トランスアコースティックギター」の新モデルを4機種発売します。演奏に深みを与える内蔵エフェクト Image: YAMAHA トランスアコースティックギターとは、アコースティックギターでありながら、弦などの振動を電気信号に変換してエフェクト処理を行ない、その信号をギター内部に搭