カプセルトイ「ちいかわ ハートのラバーマスコット」が、5月2日（土）から、全国のカプセルトイ売場で順次発売される。【写真】この手はあのこ!?『ちいかわ』新作カプセルトイ全8種■チョコを持ってうれしそう今回登場するのは、表面はぷっくりとしたデザインに仕上げ、ハート型の金具を付属した約6cmのラバーマスコット。全8種のラインナップには、チョコレートを持った、ちいかわやハチワレなどおなじみのキャラクターに