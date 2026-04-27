田中碧を擁するリーズは現地４月26日、FAカップ準決勝でチェルシーと聖地ウェンブリーで対戦。０−１で敗れてファイナル進出を逃した。この試合で田中は公式戦５試合連続の先発出場を果たす。準々決勝のウェストハム戦（２−２、PK４−２）では見事な先制点を決めるなど好パフォーマンスを披露したなか、チェルシー戦では開始４分にペナルティエリア手前のFKを直接狙うも、クロスバーの上を大きく越える。さらに後半、65分に