千葉ロッテマリーンズは27日、佐藤都志也捕手が株式会社「佐藤ケミカル」のZOZOマリンスタジアム限定CMに起用されると発表した。佐藤ケミカルは千葉県流山市に本社を置く建築資材総合商社。同じ名前を持つ縁に加え、夢を応援する佐藤ケミカルの社風と、ファンに夢を与える佐藤の全力プレーが深く共鳴し、今回のコラボレーションが実現した。CM放映は4月28日の楽天戦から2026年レギュラーシーズン最終戦まで。試合中のイニン