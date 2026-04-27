お笑い芸人のあぁ〜しらきが２６日、Ｘを更新。やす子の寝姿をアップし「ソファで寝ていいんだよ」と呼びかけた。あぁ〜しらきは楽屋のメークテーブルの下、床で寝ているやす子を激写。衣装が迷彩柄で、枕元にリュックが置いてあり、イスを置いて隠れているようにも見えることから「自衛隊時代の名残が…」とつぶやき「ソファーで寝ていいんだよ」と呼びかけていた。リプ欄にも「もしかしたら明るいと寝られないのかも」「こ