JO1は27日、公式サイトを更新。メンバーの大平祥生（26）がJO1としての活動を5月いっぱいで終了し、所属事務所との専属マネジメント契約も終了することを発表した。大平は昨年10月、規定に反する事案が発覚したとし、当面の間、活動休止すると発表。公式サイトで「ファンの皆さまの期待に反する重大な行為」と説明し「当人に猛省を促し、見つめ直す期間が必要と判断しました。弊社の管理体制及び対応に至らぬ点がありましたことを