藤井聡太名人に糸谷哲郎九段が挑戦する第84期名人戦七番勝負（主催：毎日新聞社・朝日新聞社）は、名人先勝で迎えた第２局が４月25日（土）・26日（日）に青森県青森市の「ホテル青森」で行われました。対局の結果、挑戦者用意の力戦策を鋭い読みで打ち破った藤井名人が89手で勝利。快勝といえる内容で開幕２連勝を決めています。○一貫した力戦策前夜祭では「（青森のねぶたのように）構想とひらめきが一体となった対局を目指した