「若い頃の投資の失敗を通して、事業においてリスクのある投資をするべきじゃないということを学びました」そう語るのは、株式会社理学ボディ代表・木城拓也氏だ。一方で木城氏は、「投資そのものが悪いとは思っていない」とも話す。現在、会社のお金を仮想通貨や先物取引のような投機的なものに使うことは一切ないが、人材や仕組み、会社の成長につながる分野への投資は欠かせないという考えは、これまでの経験から強く持つように