令和ロマンの高比良くるま(「高」ははしごだか)が「Netflixのドラマで一番面白かった」と絶賛した作品とは何か。その作品で主演を務めた俳優を前に、作品鑑賞直後の熱量で感想を語った。高比良くるま○くるまが『地獄に堕ちるわよ』を大絶賛YouTubeチャンネル『くるまの助手席』で26日に公開された動画で、Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』(4月27日独占配信スタート)で主演を務める戸田恵梨香をゲストに迎えた高比良くるま(令