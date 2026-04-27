メッツの千賀滉大投手（３３）が苦境に立たされた。２６日（日本時間２７日）の本拠地ロッキーズ戦のダブルヘッダー第２試合に先発したが、序盤から崩れて３回途中を３安打、４四死球、３失点ＫＯ。３試合連続で４回を持たずに降板し、白星なしの４敗目。防御率９・００と苦戦が続いている。ブーイングを浴びながらマウンドを降りた千賀は試合後、現地メディア「ＳＮＹ」に「自分がどうしてダメなのかはもちろん理解はしている