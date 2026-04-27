ヘンリー王子とメーガン妃は先日のオーストラリア訪問に対する批判にもかかわらず、再び「擬似王室」ツアーを検討していると伝わっている。英紙エクスプレスが２６日、報じたヘンリー王子夫妻は、今回のオーストラリア訪問は自分たちの様々な活動やプロジェクトを推進するためのものだったとチームが明言したにもかかわらず、王室とのつながりに執着しているとして非難されていた。また個人的なビジネスで大金を得たのではない