元ＳＫＥ４８で女優の松井玲奈がプライベートショットを公開し、ファンをほっこりさせてる。舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」でハーマイオニー・グレンジャー役を演じた松井。２６日に自身のインスタグラムを更新し、「ハリポタメンバーでＤｉｓｎｅｙＳｅａへ！」とつづり、共演メンバーとのショットを披露。「みんなにめいっぱい楽しんでもらうぞ！！！と腕まくりして向かいましたが、この日は信じなれない大荒れの天気