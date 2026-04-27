タレント・松本明子が２７日、月曜レギュラーを務めるニッポン放送のラジオ番組「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」で、骨折した左足首の状態について説明した。松本は今月２日、自宅前で転倒し、左足関節脱臼骨折という重傷を負った。当初は１か月間入院する見込みと伝えられたが、２０日に復帰。同番組には先週も出演していた。開始早々、パーソナリティーの高田文夫氏に「何でいるんだよ！」と言われた松本は「指先と口は達