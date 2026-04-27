日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）が２６日、放送された。同番組は長嶋一茂と「かまいたち」の山内健司、濱家隆一の３人が意外と知られていないが「キニナルゲンバ」を訪れ、忖度（そんたく）ナシで意見をぶつけ合う新感覚リポートバラエティー番組。この日は横浜港に停泊中の豪華クルーズ船「ダイヤモンドプリンセス号」に乗船してみた。案内されたのは船内のバー。そこで山内が一番高い酒