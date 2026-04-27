1,000円前後でお酒1杯＋つまみを楽しむ「1000円くらいで1杯飲んで帰りたい」シリーズ。今回はすき家です。牛丼チェーンのすき家で「ビールセット」があることを知った時は驚きましたが正直そこまで期待はしていませんでした。しかしちょい飲みしてみると予想以上の最高な体験だったのです。すき家「ビールセット」で1杯やってきました○「ビールセット」＝瓶ビールが出てきて最高にロックすき家には久しぶりに訪れたのですが、各卓