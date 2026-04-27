鹿児島県内初の女性首長となった姶良市の米丸麻希子新市長が、27日あさ市役所に初登庁しました。 （記者）「県内初の女性首長となった米丸新市長。姶良市役所に笑顔で初登庁です」 27日あさ、市の職員や支援者およそ150人に拍手で迎えられた姶良市の米丸麻希子新市長。早速、市長室の椅子に腰を下ろし、感触を確かめていました。 （米丸麻希子新市長）「責任の重さを感じている」 そして就任式に臨んだ米丸市長は、およそ1