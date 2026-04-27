まもなくゴールデンウィーク！家族や友達とバーベキューを予定している人も多いのではないでしょうか。そこで、副菜におすすめの彩りきれいな「2色キャベツのコールスロー」をご紹介。さっぱりとした味わいで、お肉の箸休めにぴったり。冷蔵で4〜5日保存できるので、事前に準備して、当日は持っていくだけにしておくと便利ですよ。２色キャベツのさっぱりコールスロー材料（作りやすい分量）紫キャベツ……1/3個（約300g）キャベ