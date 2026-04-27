水迫畜産が牛肉の産地を不適正に表示していた問題で、県警はきのう26日に引き続き、きょう27日も加工場の家宅捜索を行っています。 県警は26日に続き、27日も午前7時半から水迫畜産の加工場の家宅捜索に入りました。 この問題は水迫畜産が、県外産を含んだ牛肉を「鹿児島県産」などと表示していたもので、数量は27トンです。 水迫畜産「意図的ではない」 水迫畜産は「意図的ではない」としていますが、県警は意図的に産地偽