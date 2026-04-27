ネクスコ西日本によりますと、東九州自動車道の国分インターチェンジと隼人東インターチェンジの間は、事故に伴う緊急工事のため、下り線が通行止めとなっていましたが、午前11時半ごろ規制は解除されました。 ・ ・ ・