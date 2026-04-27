【モデルプレス＝2026/04/27】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の大平祥生がグループとしての活動を終了することがわかった。4月27日、グループ公式サイトにてコメントを発表した。【写真】JO1・INI・ME:Iらの豪華舞台裏写真◆大平祥生、メンバー＆ファンへメッセージ2025年10月から活動を休止していた大平は「JAMの皆さま、活動休止からご報告が遅くなってしまったこと、本当に申し訳ございません」と謝罪。「