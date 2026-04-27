先週は火曜日の6.8140元台から週後半にかけてドル高が優勢となり、6.83台後半で先週の取引を終えた。週明けはややドル安となり、6.8273－6.8308元レンジとなっている。有事のドル高への一服感が上値を抑える形。 対円では木曜日に23.402円を付けた後、上値がやや重い手会。今朝は23.32円台中心の推移。金曜日の安値23.318円がポイント。 USDCNY6.8283CNYJPY23.326