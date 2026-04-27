【新興国通貨】ドルペソは戻りがやや鈍い=メキシコペソ ドルメキシコペソは先月末からの下げが17日の17.1276ペソでい一服。その後17.40ペソ台が重い展開を経て、先週後半にもう一段ドル高となり、木曜日に17.466ペソ、金曜日は17.45ペソ台を付けた後17.40ペソばさみでの推移となった。週明けはややドル安ペソ高となり、朝方17.42ペソに迫った後、17.36ペソ台を付けている。 対円でも週明けはペソ買いがやや見られ、9.19円