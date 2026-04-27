グローバルボーイズグループ・JO1の大平祥生さん（26）について27日、LAPONEエンタテインメントの公式サイトで、5月31日をもって専属マネジメント契約の終了と、JO1としての活動を終了することが発表されました。大平さんは2000年4月13日生まれ、京都府出身。2025年10月に事務所の規定に反する事案が発覚したとして、当面の間、活動を休止することが発表されていました。■LAPONEエンタテインメント公式サイトの発表文【全文】日頃