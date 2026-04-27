◇MLB ドジャース 6-0 カブス(日本時間27日、ドジャー・スタジアム)大谷翔平選手が、自身を巡る両監督の舌戦に打撃で応えました。「1番・指名打者」で出場した大谷選手は、7回先頭で迎えた第4打席。初球をレフトスタンドへ放り込む、12試合60打席ぶりの今季6号ソロホームランを記録しました。すると、ドジャース公式Xが、大谷選手のホームラン映像を公開。「大谷ルール？大谷こそがルールだ」とつづり、話題を呼んでいます。“大谷