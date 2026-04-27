今回は、家を荒らす子とその母親に反撃したエピソードを紹介します。謝れば済むと思ってる…？「小5の息子の友達のNくんは、家に毎日のように来ては、家のものを壊したり、室内を荒らしたり、勝手に冷蔵庫をあけて飲み食いしたり、息子のゲーム機のコントローラーを壊したりして、ほとほと嫌気がさしていました。息子から注意してもらいましたが、まったく意味がなく……。Nくんのお母さんにもその話をしましたが、『すみません』