4月23日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、新企画「卑屈自慢グランプリ」の後編が放送された。本番中、久保田かずのぶ（とろサーモン）の体に異変が起こる。そのまさかの理由に、スタジオに衝撃が走った。【映像】とろサーモン久保田、目を潤ませ…芸人が観客の前で自身の卑屈エピソードを披露し、より多くのポイントを獲得したチームが勝利となる同企画。久保田率いる「チーム久保田」と、盛山晋太郎（見取