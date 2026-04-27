4月27日（現地時間26日、日付は以下同）。ミネソタ・ティンバーウルブズのアンソニー・エドワーズが、左ヒザの過伸展と骨挫傷のため数週間を欠場する見込みと『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じた。 現在ウルブズはデンバー・ナゲッツとの「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンドを繰り広げていて、シリーズ4戦を終えて3勝1敗と、カンファレンス・セミファイナル進出へ