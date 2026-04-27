丸大食品が後場プラスに転じる。正午ごろに集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の２３８０億円から２３８３億円（前の期比１．４％増）へ、営業利益が７０億円から７５億円（同３７．１％増）へ、純利益が９０億円から９７億円（同７６．７％増）へ上振れたようだと発表しており、これを好感した買いが入っている。 下期において、ハム・ソーセージ部門の売上高は伸び悩んだものの、加工食