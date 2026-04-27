6月19日に全国公開される伊藤万理華と井之脇海がW主演を務める上田誠の初監督作『君は映画』の予告編が公開された。 参考：下北沢で起きる超展開コメディ伊藤万理華×井之脇海『君は映画』ポスター＆特報映像公開 本作は、人気劇団・ヨーロッパ企画と下北沢にある映画館・トリウッドがタッグを組んだ、『ドロステのはてで僕ら』『リバー、流れないでよ』に続くオリジナル長編映画。前述の過去2作をはじ