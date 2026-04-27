ジュビロ磐田は27日、タイ代表FWポラメート・アーウィライ(27)が期限付き移籍期間満了のため退団することを発表した。アーウィライはムアントン・ユナイテッド(タイ)からの期限付き移籍で昨年6月に加入。1年目は出場がなく、今季はリーグ戦の1試合に出場した。クラブを通じて以下のようにコメントしている。「ジュビロ磐田というクラブで、私を信頼してくださったことに心より感謝しています。チームメイト、コーチ、スタッフ