イラスト：飯田ともき 交換レンズを購入すると、多くの場合レンズケースが付属しています。ほこりや傷からレンズを守れるのはもちろん、バッグの中でほかの機材などと直接触れないようにしたりと、なにかと重宝するアイテムです。 皆さんは製品に付属するレンズケース、使っていますか？（編集部：佐藤） 製品に付属のレンズケース使っている？ 使っている 使っていない