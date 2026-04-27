【動画＆写真】堂本剛＆堂本光一『CDTV』コメント／「またね」ジャケット写真＆撮影風景＆MVオフショット 『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）の公式SNSが更新され、4月27日放送回に出演するDOMOTOのコメント動画が公開された。 ■DOMOTO、モノトーン衣装で並ぶ2ショット 公開された動画には、堂本剛と堂本光一が椅子に座り、カメラに向かってコメントする姿が収められている。 堂本剛は白のレイヤード風トップ