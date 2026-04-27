【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEがMCを務める『テレビ×ミセス』のレギュラー第4回が、4月27日20時55分から放送される。 ■中島健人、宮舘涼太、塩崎太智が“プリンスチーム”として集結 今回は「プリンスチーム」として、中島健人、Snow Manの宮舘涼太、M!LKの塩崎太智（「崎」は、たつさきが正式表記）がゲストに登場。 巨大ジェンガでの対決や、ゲスト自ら持ち込みの特別コラ