【動画＆写真】Snow Man『CDTV』コメント／「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」ジャケット写真／「君を守りにきた選手権」 『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）の公式SNSが更新され、4月27日放送回に出演するSnow Manのコメント動画が公開された。 ■Snow Man、オールブラックで統一された洗練スタイル 公開された動画には、メンバー全員がブラックを基調とした衣装に身を包み、シックでクールな